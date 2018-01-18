Порошенко поблагодарил Канаду за новые возможности улучшить оборонный потенциал украинской армии

Украина благодарна Канаде за новые возможности для улучшения оборонного потенциала украинской армии, заявляет украинский президент Петр Порошенко.

"Очень важная позиция и по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности. Я благодарю Канаду... Я очень благодарен за включение Украины в список стран, в которые разрешается поставлять оборонное оружие в координации с соответствующим решением американского президента Дональда Трампа. Это открывает нам новые возможности для улучшение оборонного потенциала нашей армии", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы в четверг во Львове после встречи с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт (Julie Payette).

Как сообщалось, 13 декабря Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.

Постоянный комитет по национальной обороне Канады опубликовал отчет "Поддержка Канады Украине в кризисе и вооруженном конфликте", в котором рекомендует предоставить Украине летальное оружие в случае, если та продемонстрирует активную работу по преодолению коррупции в стране.

В числе других рекомендаций правительству Канады - участвовать в обмене разведданными с Украиной, поощрять сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности, взять обязательство поддержать Украину в противодействии гибридной агрессии, в частности, в отношении кибератак на государственные системы и критическую инфраструктуру, а также в сопротивлении распространению иностранной пропаганды и дезинформация через медиа.

21 декабря министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канаде на тот момент не поступали запросы от Украины на покупку оружия.