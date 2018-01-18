В лондонском зоопарке назвали детеныша окапи в честь невесты принца Гарри

Детеныш окапи, родившийся в зоопарке Лондона, получил имя Меган в честь невесты принца Гарри Уэльского - американской актрисы Меган Маркл, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данным агентства, окапи появился на свет в декабре и получил такое имя в связи с тем, что принц и его невеста объявили о точной дате своей свадьбы. Ожидается, что торжественное мероприятие состоится 19 мая 2018 года.
Как отметила сотрудница зоопарка Джемма Меткалф, рождение детеныша "является отличной возможностью привлечь внимание к окапи, поскольку их вид находится под угрозой вымирания".
Окапи - вид парнокопытных животных из семейства жирафовых. Эти животные внешне похожи как на жирафа, так и на лошадь, а также имеют полоски, как у зебры. В настоящее время окапи отнесены к вымирающим видам.
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