В лондонском зоопарке назвали детеныша окапи в честь невесты принца Гарри

Детеныш окапи, родившийся в зоопарке Лондона, получил имя Меган в честь невесты принца Гарри Уэльского - американской актрисы Меган Маркл, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, окапи появился на свет в декабре и получил такое имя в связи с тем, что принц и его невеста объявили о точной дате своей свадьбы. Ожидается, что торжественное мероприятие состоится 19 мая 2018 года.

Как отметила сотрудница зоопарка Джемма Меткалф, рождение детеныша "является отличной возможностью привлечь внимание к окапи, поскольку их вид находится под угрозой вымирания".

Окапи - вид парнокопытных животных из семейства жирафовых. Эти животные внешне похожи как на жирафа, так и на лошадь, а также имеют полоски, как у зебры. В настоящее время окапи отнесены к вымирающим видам.