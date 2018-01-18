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Это интересно 18.01.2018 16:52

В лондонском зоопарке назвали детеныша окапи в честь невесты принца Гарри

Детеныш окапи, родившийся в зоопарке Лондона, получил имя Меган в честь невесты принца Гарри Уэльского - американской актрисы Меган Маркл, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, окапи появился на свет в декабре и получил такое имя в связи с тем, что принц и его невеста объявили о точной дате своей свадьбы. Ожидается, что торжественное мероприятие состоится 19 мая 2018 года.

Как отметила сотрудница зоопарка Джемма Меткалф, рождение детеныша "является отличной возможностью привлечь внимание к окапи, поскольку их вид находится под угрозой вымирания".

Окапи - вид парнокопытных животных из семейства жирафовых. Эти животные внешне похожи как на жирафа, так и на лошадь, а также имеют полоски, как у зебры. В настоящее время окапи отнесены к вымирающим видам.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗООПАРК, ЖИВОТНОЕ, ИМЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]