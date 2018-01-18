Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0734 RUR   0.0299 GBR   2.35 TRY   0.4466

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 18.01.2018 17:09

В Нидерландах три человека погибли во время урагана

В Нидерландах минимум три человека скончались во время урагана, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, на одного из погибших, мужчину 62 лет, упала ветка. Инцидент произошел в нидерландской провинции Оверэйссел. Еще один мужчина того же возраста погиб в городе Энсхеде после того, как на его машину упало дерево.

В городе Вурен 66-летний мужчина погиб после падения с высоты нескольких метров.

На территории Нидерландов в четверг бушует ураганный ветер, в стране объявлен наивысший "красный" уровень опасности. Так, международный аэропорт Схипхол в Амстердаме отменил все рейсы из-за плохих погодных условий. Администрация аэропорта рассчитывает в скором времени постепенно начать вводить рейсы в расписание.

Водителей предостерегают от путешествий на автомобиле без крайней необходимости, в соцсетях распространяются фотографии грузовиков, перевернувшихся на трассах из-за штормового ветра. Наблюдаются перебои в движении поездов, в Гааге закрыт железнодорожный вокал из-за возможности обрушения покрывающей его стеклянной крыши.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ВЕТЕР, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]