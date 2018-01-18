В Нидерландах три человека погибли во время урагана

В Нидерландах минимум три человека скончались во время урагана, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, на одного из погибших, мужчину 62 лет, упала ветка. Инцидент произошел в нидерландской провинции Оверэйссел. Еще один мужчина того же возраста погиб в городе Энсхеде после того, как на его машину упало дерево.

В городе Вурен 66-летний мужчина погиб после падения с высоты нескольких метров.

На территории Нидерландов в четверг бушует ураганный ветер, в стране объявлен наивысший "красный" уровень опасности. Так, международный аэропорт Схипхол в Амстердаме отменил все рейсы из-за плохих погодных условий. Администрация аэропорта рассчитывает в скором времени постепенно начать вводить рейсы в расписание.

Водителей предостерегают от путешествий на автомобиле без крайней необходимости, в соцсетях распространяются фотографии грузовиков, перевернувшихся на трассах из-за штормового ветра. Наблюдаются перебои в движении поездов, в Гааге закрыт железнодорожный вокал из-за возможности обрушения покрывающей его стеклянной крыши.