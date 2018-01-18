ОПЕК повысила прогноз роста поставок нефти в 2018г из не-ОПЕК на 160 тыс. б/с из-за США и Канады

Прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2018 году повышен на 160 тыс. баррелей в сутки - до 58,94 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Прогноз роста поставок нефти в 2017 году со стороны стран не-ОПЕК пересмотрен чуть в меньшую сторону и составил 0,77 млн б/с - до 57,79 млн б/с. Таким образом, ожидают эксперты картеля, в 2018 году страны не-ОПЕК увеличат поставки нефти на мировой рынок на 1,15 млн б/с.

В 2017 году оценки роста поставок со стороны США, Канады, европейских стран Европы и России подтверждены, но чуть снижены прогнозы поставок по Норвегии, Великобритании, Индонезии, Аргентине и Бразилии.

Согласно новому отчету, ожидается, что в 2018 году поставки нефти со стороны стран не-ОПЕК вырастут на 121 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в основном из-за более значительных поставок со стороны США, Канады, Мексики, Великобритании, Дании, Индонезии, Бразилии, других стран Латинской Америки, а также других стран СНГ, в то время как ожидания по Норвегии и другим европейским странам ОЭСР, Австралии, Аргентине, Египту и России снижены.

Более высокие цены на нефть приносят больше нефти на рынок, особенно в Северной Америке, особенно это касается трудноизвлекаемой нефти, отмечают эксперты картеля.

В частности, прогноз роста поставок из США увеличен на 110 тыс. б/с - с 15,29 млн б/с в 2018 году до 15,4 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ожидает, что в 2018 году США увеличат поставки нефти на 1,14 млн б/с по сравнению с 2017 годом.