Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0734 RUR   0.0299 GBR   2.35 TRY   0.4466

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 20 Янв 21 Янв

ТЭК 18.01.2018 17:13

ОПЕК повысила прогноз роста поставок нефти в 2018г из не-ОПЕК на 160 тыс. б/с из-за США и Канады

Прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2018 году повышен на 160 тыс. баррелей в сутки - до 58,94 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Прогноз роста поставок нефти в 2017 году со стороны стран не-ОПЕК пересмотрен чуть в меньшую сторону и составил 0,77 млн б/с - до 57,79 млн б/с. Таким образом, ожидают эксперты картеля, в 2018 году страны не-ОПЕК увеличат поставки нефти на мировой рынок на 1,15 млн б/с.

В 2017 году оценки роста поставок со стороны США, Канады, европейских стран Европы и России подтверждены, но чуть снижены прогнозы поставок по Норвегии, Великобритании, Индонезии, Аргентине и Бразилии.

Согласно новому отчету, ожидается, что в 2018 году поставки нефти со стороны стран не-ОПЕК вырастут на 121 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в основном из-за более значительных поставок со стороны США, Канады, Мексики, Великобритании, Дании, Индонезии, Бразилии, других стран Латинской Америки, а также других стран СНГ, в то время как ожидания по Норвегии и другим европейским странам ОЭСР, Австралии, Аргентине, Египту и России снижены.

Более высокие цены на нефть приносят больше нефти на рынок, особенно в Северной Америке, особенно это касается трудноизвлекаемой нефти, отмечают эксперты картеля.

В частности, прогноз роста поставок из США увеличен на 110 тыс. б/с - с 15,29 млн б/с в 2018 году до 15,4 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ожидает, что в 2018 году США увеличат поставки нефти на 1,14 млн б/с по сравнению с 2017 годом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Нефть растет в ожидании данных о запасах в США, Brent подорожала до $69,55 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась до $69,04 за баррель WTI дорожает, Brent торгуется у $70 за баррель Нефть слабо дорожает в начале недели, Brent чуть ниже $70 за баррель Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $69,25 за баррель Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]