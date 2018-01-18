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18.01.2018 17:16

В Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе

18 января с.г. в школе № 42 имени Ильгара Абильгасанова города Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, проводимой Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджанской Республики и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. В нем приняли участие 180 учащихся из школ Бинагадинского, Насиминского и Наримановского районов города Баку.

Участников Олимпиады приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, директор школы № 42 Фирангиз Гамидова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, представители Института профессионального развития работников образования Министерства образования Азербайджанской Республики Азад Ахмедов и Эльчин Сардаров.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин передал в библиотеку школы учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.

Очередной тур Олимпиады состоится 27 января в Элитарной гимназии города Баку.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]