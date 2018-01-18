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Финансы 18.01.2018 17:18

Нацбанк Казахстана выступает за ужесточение условий обращения криптовалют в стране

Национальный банк Казахстана совместно с правительством готов ужесточить условия обращения криптовалют в республике, заявил председатель Нацбанка Данияр Акишев в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Мы с правительством выработали позицию о том, что мы готовы ужесточать условия обращения криптовалют в Казахстане. В том числе и запрет на покупку на тенге криптовалют, и в том числе может быть запрет, связанный с эмиссией криптовалют на территории Казахстана", - отметил Д.Акишев.

"Но в отношении трансграничных операций мы будем смотреть, потому что администрировать это сложно, но здесь, наверное, больше работа будет разъяснительного характера. Мы должны будем разъяснить обществу, что эти риски они несут сами", - отметил глава Нацбанка.

Регулятор видит в работе рынка криптовалют признаки финансовой пирамиды.

"Я считаю, что мы имеем дело с отдельными проявлениями признаков финансовых пирамид, когда актив на самом деле не представляет каких-то фундаментальных стоимостей либо ресурсов, но, тем не менее, его стоимость растет, пока только на ажиотаже со стороны каких-то инвесторов. На самом деле, они (криптовалюты - ИФ-К) создавались как некое альтернативное средство платежа. К сожалению, эту функцию хоть и выполняют, но они больше превратились в средство инвестиций и, скорее всего, ничем не обеспечены", - считает Д.Акишев.

Нацбанк Казахстана в четверг распространил сообщение, в котором в очередной раз предупреждает граждан и юридических лиц о высоких рисках, возникающих при приобретении и проведении операций с криптовалютами. Нацбанк обращает внимание на то, что деятельность лиц по распространению криптовалют, в том числе путем первичного размещения токенов (initial coin offering, ICO), не регулируется и не контролируется государством, что влечет отсутствие правовой защиты граждан - участников сделок с криптовалютами.

"Отсутствуют гарантии сохранности вложенных инвестиций, поскольку криптовалюты/токены не обеспечены реальными активами, не имеют реальной стоимости и не содержат обязательств каких-либо лиц по возврату денег", - подчеркивается в сообщении.

Также Нацбанк обращает внимание, что анонимный характер и трансграничность использования криптовалют создают возможность для их применения в преступных схемах отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Криптовалюты не могут рассматриваться и использоваться в качестве, финансового инструмента (актива), валютной ценности и средства платежа, в том числе электронных денег, напоминает Нацбанк.

Регулятор отмечает, что в последнее время в Казахстане активно действуют компании, призывающие население инвестировать в криптовалюты, создаются сайты, которые обещают высокий заработок при минимальных затратах, появляется информация о создании казахстанской криптовалюты с участием частных лиц, а также распространяется информация о преимуществах использования криптовалют.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, КРИПТОВАЛЮТА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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