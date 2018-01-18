Нацбанк Казахстана выступает за ужесточение условий обращения криптовалют в стране

Национальный банк Казахстана совместно с правительством готов ужесточить условия обращения криптовалют в республике, заявил председатель Нацбанка Данияр Акишев в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.
"Мы с правительством выработали позицию о том, что мы готовы ужесточать условия обращения криптовалют в Казахстане. В том числе и запрет на покупку на тенге криптовалют, и в том числе может быть запрет, связанный с эмиссией криптовалют на территории Казахстана", - отметил Д.Акишев.
"Но в отношении трансграничных операций мы будем смотреть, потому что администрировать это сложно, но здесь, наверное, больше работа будет разъяснительного характера. Мы должны будем разъяснить обществу, что эти риски они несут сами", - отметил глава Нацбанка.
Регулятор видит в работе рынка криптовалют признаки финансовой пирамиды.
"Я считаю, что мы имеем дело с отдельными проявлениями признаков финансовых пирамид, когда актив на самом деле не представляет каких-то фундаментальных стоимостей либо ресурсов, но, тем не менее, его стоимость растет, пока только на ажиотаже со стороны каких-то инвесторов. На самом деле, они (криптовалюты - ИФ-К) создавались как некое альтернативное средство платежа. К сожалению, эту функцию хоть и выполняют, но они больше превратились в средство инвестиций и, скорее всего, ничем не обеспечены", - считает Д.Акишев.
Нацбанк Казахстана в четверг распространил сообщение, в котором в очередной раз предупреждает граждан и юридических лиц о высоких рисках, возникающих при приобретении и проведении операций с криптовалютами. Нацбанк обращает внимание на то, что деятельность лиц по распространению криптовалют, в том числе путем первичного размещения токенов (initial coin offering, ICO), не регулируется и не контролируется государством, что влечет отсутствие правовой защиты граждан - участников сделок с криптовалютами.
"Отсутствуют гарантии сохранности вложенных инвестиций, поскольку криптовалюты/токены не обеспечены реальными активами, не имеют реальной стоимости и не содержат обязательств каких-либо лиц по возврату денег", - подчеркивается в сообщении.
Также Нацбанк обращает внимание, что анонимный характер и трансграничность использования криптовалют создают возможность для их применения в преступных схемах отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Криптовалюты не могут рассматриваться и использоваться в качестве, финансового инструмента (актива), валютной ценности и средства платежа, в том числе электронных денег, напоминает Нацбанк.
Регулятор отмечает, что в последнее время в Казахстане активно действуют компании, призывающие население инвестировать в криптовалюты, создаются сайты, которые обещают высокий заработок при минимальных затратах, появляется информация о создании казахстанской криптовалюты с участием частных лиц, а также распространяется информация о преимуществах использования криптовалют.
Посредники по Карабаху выдвинули ряд креативных предложений и мнений – глава МИД Азербайджана
В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Президент Азербайджана подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев в 1918 году
Одна жертва, много раненых, заблокированные дороги - результат урагана в Бельгии
Президент Азербайджана выделил Национальному совету телевидения и радио 3 млн манатов
В лондонском зоопарке назвали детеныша окапи в честь невесты принца Гарри
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Доверие между США и РФ по ядерным и другим вопросам идет на убыль - генсек ООН
Данкверт допускает расширение списка поставщиков томатов из Турции
Россия будет против операции Турции в сирийском Африне, считают в Совете Федерации
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Зимняя акция AZAL: скидки на авиабилеты в Стамбул и Киев
В Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
Переводы между картами банка ВТБ (Азербайджан) теперь возможны без комиссии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»