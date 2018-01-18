Реконструкция ж/д Баку-Ялама позволит сократить время транзита грузов через территорию Азербайджана до 2,5 часов - РКК

Реконструкция железной дороги Баку-Ялама и строительство железнодорожной ветки до города Габала очень выгодны не только Азербайджану, но России и Ирану, считают эксперты аналитического отдела АО «Русская Контейнерная Компания» (РКК).

«В 2018 году Азербайджан приступит к реконструкции железной дороги Баку-Ялама (до границы с Россией). В рамках реконструкции также планируется построить железнодорожные ветки до Габалы. Подобные инфраструктурные проекты очень выгодны не только для Азербайджана, но и для России и Ирана, который после снятия международных санкций показывает одни из самых высоких в мире темпов роста экономики», - отмечают специалисты компании.

По данным РКК, инфраструктура дороги Баку-Ялама существует с советского времени. Однако, с учетом того, что эта дорога станет частью коридора «Север-Юг» возникла необходимость в повышении ее выносливости и устойчивости, а также в строительстве станций для быстрого и удобного оказания услуг поездам.

«Кроме того, требуется увеличить скорость движения по этой железной дороге. При скорости в среднем 25-35 км/ч грузы будут идти по территории Азербайджана с юга на север около 10 часов. Если инфраструктура позволит поездам ехать со скоростью около 100 км/ч, время транзита по Азербайджану сократится до 2,5 часов», - отмечает РКК.

Согласно прогнозам генерального директора АРКК Ивана Гришагина, предварительные оценки пропускной способности действующих и готовящихся к вводу железнодорожных путей, которые свяжут Россию и Иран показывают, что «они не только окупятся, но и станут важным фактором укрепления экономики двух стран».

«Принятые меры, без сомнения, позволят кратно увеличить товарооборот между нашими странами и выйти и даже превысить прогнозируемые показатели в $10 млрд”, - считает И.Гришагин.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Н.Аббасова