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СНГ 18.01.2018 19:03

Назарбаев соболезнует президенту Узбекистана в связи с гибелью узбекских граждан при возгорании автобуса в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву, в которой выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба казахстанского президента.

"Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме, выдержки из которой приведены в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись, они получили легкие ожоги. Трое выживших - граждане Казахстана.

Специальный самолет с членами правительственной комиссии, созданной по поручению президента Узбекистана, вылетел из Ташкента в Актюбинск (Казахстан), где произошла трагедия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]