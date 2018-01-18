Назарбаев соболезнует президенту Узбекистана в связи с гибелью узбекских граждан при возгорании автобуса в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву, в которой выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба казахстанского президента.

"Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме, выдержки из которой приведены в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись, они получили легкие ожоги. Трое выживших - граждане Казахстана.

Специальный самолет с членами правительственной комиссии, созданной по поручению президента Узбекистана, вылетел из Ташкента в Актюбинск (Казахстан), где произошла трагедия.