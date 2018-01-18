В ЦИК РФ предостерегают граждан: появились подложные листовки от имени главы Центризбиркома с призывом не ходить на выборы президента

ЦИК России предупредил о распространении листовок на улицах и материалов в интернете, где от имени руководства Центризбиркома граждан призывают проигнорировать выборы президента страны.

"Внимание! В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!", - говорится в сообщении комиссии в ее официальном Твиттер-аккаунте.

К сообщению приложен непосредственно сам псевдокумент, в котором призывают не ходить на выборы.