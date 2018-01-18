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СНГ 18.01.2018 19:15

В ЦИК РФ предостерегают граждан: появились подложные листовки от имени главы Центризбиркома с призывом не ходить на выборы президента

ЦИК России предупредил о распространении листовок на улицах и материалов в интернете, где от имени руководства Центризбиркома граждан призывают проигнорировать выборы президента страны.

"Внимание! В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!", - говорится в сообщении комиссии в ее официальном Твиттер-аккаунте.

К сообщению приложен непосредственно сам псевдокумент, в котором призывают не ходить на выборы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЦИК, ЛИСТОВКИ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]