Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0734 RUR   0.0299 GBR   2.35 TRY   0.4466

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 18.01.2018 19:29

Эстония и Финляндия рассматривают вариант строительства туннеля между Таллином и Хельсинки

Эстония и Финляндия рассматривают вариант строительства железнодорожного туннеля между Таллином и Хельсинки, проект можно завершить в 2024 году, а его строительство обойдется в 15 млрд евро.

"Мы установили дату завершения строительства 24 декабря 2024 года, это будет хороший Рождественский подарок. Но хотим справиться с задачей даже раньше этого срока", - сказал руководитель проекта, финский предприниматель Петер Вестербака на состоявшемся в четверг в Таллине обсуждении проекта.

По его словам, "реализация проекта обойдется в 15 миллиардов евро". Финансистами могли бы стать частично китайцы, частично - пенсионные фонды и инвесторы региона: 70% может инвестировать Китай, еще 30% пенсионные фонды и предприниматели Скандинавии и Балтии. При этом денег у Европейского союза и государств региона брать не планируется. Затраты окупятся за 37 лет.

"Если бизнес-план хороший, то поиск денег не проблема", - заверил бизнесмен.

При этом П.Вестербака отметил, что туннель Таллинн-Хельсинки никоим образом не зависит от малоамбициозного, по его мнению, проекта строительства с помощью ЕС скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic. Он считает, что скорость пассажирских составов по магистрали Rail Baltic могла бы быть 300-350 км/час, а не планируемые 240 км/час.

Руководитель проекта отметил, что созданный для строительства туннеля консорциум FinEstBayArea в ближайшее время представит более детальный план.

Посол Финляндии в Эстонии Кристи Наринен (Kristi Narinen) поддержала проект, отметив в то же время, что "трудно представить его реализацию без привлечения средств правительств для решения экологических проблем".

Она сказала, что первоначально этот проект воспринимался как неосуществимый, "но мне кажется, что риторика меняется" и туннель стал бы для Финляндии важным путем сообщения с "большой Европой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ТУННЕЛЬ, ПРОЕКТ


Похожие новости


Президент Эстонии обсудит с финским коллегой вызовы, стоящие перед Евросоюзом Глава МИД Эстонии высказался за развитие отношений НАТО с Финляндией и Швецией Финляндия советует Эстонии удовлетворить просьбу Nord Stream о возможной прокладке новых нитей "Северного потока" Вступление Финляндии в НАТО повысит безопасность региона, считают в Эстонии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]