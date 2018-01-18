Эстония и Финляндия рассматривают вариант строительства туннеля между Таллином и Хельсинки

Эстония и Финляндия рассматривают вариант строительства железнодорожного туннеля между Таллином и Хельсинки, проект можно завершить в 2024 году, а его строительство обойдется в 15 млрд евро.
"Мы установили дату завершения строительства 24 декабря 2024 года, это будет хороший Рождественский подарок. Но хотим справиться с задачей даже раньше этого срока", - сказал руководитель проекта, финский предприниматель Петер Вестербака на состоявшемся в четверг в Таллине обсуждении проекта.
По его словам, "реализация проекта обойдется в 15 миллиардов евро". Финансистами могли бы стать частично китайцы, частично - пенсионные фонды и инвесторы региона: 70% может инвестировать Китай, еще 30% пенсионные фонды и предприниматели Скандинавии и Балтии. При этом денег у Европейского союза и государств региона брать не планируется. Затраты окупятся за 37 лет.
"Если бизнес-план хороший, то поиск денег не проблема", - заверил бизнесмен.
При этом П.Вестербака отметил, что туннель Таллинн-Хельсинки никоим образом не зависит от малоамбициозного, по его мнению, проекта строительства с помощью ЕС скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic. Он считает, что скорость пассажирских составов по магистрали Rail Baltic могла бы быть 300-350 км/час, а не планируемые 240 км/час.
Руководитель проекта отметил, что созданный для строительства туннеля консорциум FinEstBayArea в ближайшее время представит более детальный план.
Посол Финляндии в Эстонии Кристи Наринен (Kristi Narinen) поддержала проект, отметив в то же время, что "трудно представить его реализацию без привлечения средств правительств для решения экологических проблем".
Она сказала, что первоначально этот проект воспринимался как неосуществимый, "но мне кажется, что риторика меняется" и туннель стал бы для Финляндии важным путем сообщения с "большой Европой".
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