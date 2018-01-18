В Human Rights Watch указывают на серьезные проблемы с правами человека и свободой СМИ на Украине

Международная организация Human Rights Watch фиксирует значительные нарушения прав человека на востоке Украины, а также отмечает ухудшение ситуации со свободой слова и СМИ в стране в минувшем году.
Презентуя "Всемирный доклад Human Rights Watch - 2018" на брифинге в четверг в Киеве, директор и исследователь этой организации на Украине Таня Купер отметила, что военные действия на востоке страны продолжают создавать угрозу гражданскому населению и инфраструктуре, а международные организации продолжают регистрировать потери среди гражданского населения. По ее словам, пытки и произвольное содержание под стражей продолжают практиковаться.
Среди позитивных шагов, предпринятых украинской властью в этом контексте, руководитель Human Rights Watch на Украине назвала упрощение перехода линии соприкосновения для гражданских лиц.
"Но в целом в прошлом году положение людей оставалось сложным из-за отсутствия в пунктах пропуска, особенно на неподконтрольной украинским властям территории, санитарно-гигиенических условий, другой инфраструктуры, наличия боестолкновений", - сказала она.
Кроме того, как подчеркнула Т.Купер, Human Rights Watch фиксирует и другие нарушения прав человека, которые возникли в прошлом году на Украине.
"За исключением ситуации на востоке страны, самым главным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ухудшение уровня свободы выражения мнений, ассоциаций и свободы СМИ. Правительство Украины, ссылаясь на необходимость противостоять российской агрессии на Донбассе, а также антиукраинской пропаганде, предприняло ряд шагов по ограничению этих свобод", - заявила Т.Купер.
В организации подчеркивают позитивную работу украинских правоохранителей по обеспечению безопасности при проведении маршей равенства, но обращают внимание, что такие явления, как гомофобия и трансфобия, на бытовом уровне на Украине по-прежнему широко распространены.
Среди негативных моментов соблюдения прав человека на Украине в международной организации указывают на не расследованные события Евромайдана и ряд резонансных убийств, в том числе журналиста Павла Шеремета.
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