В ЕС удовлетворены контактами Белграда и Приштины, готовы помочь в расследовании убийства сербского политика

В Евросоюзе следят за расследованием убийства сербского политика Оливера Ивановича в Косово, приветствуют стремление президента Сербии Александра Вучича и президента Косово Хашима Тачи продолжать диалог по нормализации отношений, заявила в четверг Майя Коцьянчич, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Расследование начато. Оно идет в данный момент. Обе стороны установили контакт, что является отличной новостью. И, кроме того, EULEX готов оказать властям помощь в соответствии со своим мандатом и следит за расследованием", - сказала М.Коцьянчич на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы об убийстве О.Ивановича.

"Президенты Вучич и Тачи провели телефонный разговор вчера в конце второй половины дня. Прежде всего, они согласились продолжать диалог по нормализации отношений при посредничестве Европейского союза", - добавила М.Коцьянчич.

В ходе этого разговора обсуждалось также расследование убийства сербского политика. По ее словам, обе стороны выступают за тщательное расследование этого преступления и привлечение виновных к ответственности, за то, чтобы закон был полностью исполнен, а полиция и соответствующие службы действовали в соответствии с их обязанностями.