В ЕС удовлетворены контактами Белграда и Приштины, готовы помочь в расследовании убийства сербского политика

В Евросоюзе следят за расследованием убийства сербского политика Оливера Ивановича в Косово, приветствуют стремление президента Сербии Александра Вучича и президента Косово Хашима Тачи продолжать диалог по нормализации отношений, заявила в четверг Майя Коцьянчич, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
"Расследование начато. Оно идет в данный момент. Обе стороны установили контакт, что является отличной новостью. И, кроме того, EULEX готов оказать властям помощь в соответствии со своим мандатом и следит за расследованием", - сказала М.Коцьянчич на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы об убийстве О.Ивановича.
"Президенты Вучич и Тачи провели телефонный разговор вчера в конце второй половины дня. Прежде всего, они согласились продолжать диалог по нормализации отношений при посредничестве Европейского союза", - добавила М.Коцьянчич.
В ходе этого разговора обсуждалось также расследование убийства сербского политика. По ее словам, обе стороны выступают за тщательное расследование этого преступления и привлечение виновных к ответственности, за то, чтобы закон был полностью исполнен, а полиция и соответствующие службы действовали в соответствии с их обязанностями.
Посредники по Карабаху выдвинули ряд креативных предложений и мнений – глава МИД Азербайджана
В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Президент Азербайджана подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев в 1918 году
В Азербайджане будет подготовлен новый закон «Об инвестиционной деятельности»
Реконструкция ж/д Баку-Ялама позволит сократить время транзита грузов через территорию Азербайджана до 2,5 часов - РКК
Нацбанк Казахстана выступает за ужесточение условий обращения криптовалют в стране
Одна жертва, много раненых, заблокированные дороги - результат урагана в Бельгии
Президент Азербайджана выделил Национальному совету телевидения и радио 3 млн манатов
В лондонском зоопарке назвали детеныша окапи в честь невесты принца Гарри
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Зимняя акция AZAL: скидки на авиабилеты в Стамбул и Киев
В Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
Переводы между картами банка ВТБ (Азербайджан) теперь возможны без комиссии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»