Президент Азербайджана подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев в 1918 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев в 1918 году, сообщает сайт главы государства.
В распоряжении отмечается, что с целью донесения правды стране и мировому сообществу о преступлениях армяно-большевицких отрядов в отношении азербайджанцев совершенных 100 лет назад Администрации Президента Азербайджанской республики поручено подготовить соответствующий план мероприятий.
Кроме того, Милли меджлису рекомендовано провести заседание, посвященное 100-летию геноцида азербайджанцев.
Б.Рустамбеков
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