Президент Азербайджана выделил Национальному совету телевидения и радио 3 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Национальному совету телевидения и радио 3 млн манатов из резервного фонда президента.

Средства выделены для оказания дополнительной помощи общереспубликанским частным телерадиовещателям для трансляции передач посредством спутника Azerspace-1 и другими передающими средствами.

Министерству финансов поручено обеспечить выделение предусмотренных распоряжением средств.

Б.Рустамбеков