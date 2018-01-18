В Азербайджане будет подготовлен новый закон «Об инвестиционной деятельности», сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев подготовить законопроект и представить президенту.

Новый законопроект должен учитывать следующие вопросы: основные направления государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, свод мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности, механизмы защиты прав инвесторов, правила выдачи государственных гарантий, способы решения спорных вопросов посредством судов и арбитража, правила выплат инвесторам ущерба и неполученной прибыли.

Б.Рустамбеков