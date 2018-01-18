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Бизнес и законодательство 18.01.2018 19:04

В Азербайджане будет подготовлен новый закон «Об инвестиционной деятельности»

В Азербайджане будет подготовлен новый закон «Об инвестиционной деятельности», сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев подготовить законопроект и представить президенту.

Новый законопроект должен учитывать следующие вопросы: основные направления государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, свод мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности, механизмы защиты прав инвесторов, правила выдачи государственных гарантий, способы решения спорных вопросов посредством судов и арбитража, правила выплат инвесторам ущерба и неполученной прибыли.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]