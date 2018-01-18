В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян по вопросу урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Польше с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Б.Рустамбеков