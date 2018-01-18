Россия будет против операции Турции в сирийском Африне, считают в Совете Федерации

Россия не одобрит планы Турции провести военную операцию в сирийском Африне, заявил "Интерфаксу" в четверг первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Я думаю, что мы будем против", - сказал он.

"Ситуация непростая. Турция преследует свои интересы, но все эти интересы должны коррелироваться с международным правом", - сказал Ф.Клинцевич.

По его словам, против такой операции выступает и руководство Сирии.

Ф.Клинцевич заявил, что турецкая военная операция на территории Африна может "создать серьезный очаг напряжения".