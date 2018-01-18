Россия будет против операции Турции в сирийском Африне, считают в Совете Федерации

Россия не одобрит планы Турции провести военную операцию в сирийском Африне, заявил "Интерфаксу" в четверг первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Я думаю, что мы будем против", - сказал он.
"Ситуация непростая. Турция преследует свои интересы, но все эти интересы должны коррелироваться с международным правом", - сказал Ф.Клинцевич.
По его словам, против такой операции выступает и руководство Сирии.
Ф.Клинцевич заявил, что турецкая военная операция на территории Африна может "создать серьезный очаг напряжения".
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