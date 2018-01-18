Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0734 RUR   0.0299 GBR   2.35 TRY   0.4466

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 18.01.2018 20:20

Россия будет против операции Турции в сирийском Африне, считают в Совете Федерации

Россия не одобрит планы Турции провести военную операцию в сирийском Африне, заявил "Интерфаксу" в четверг первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Я думаю, что мы будем против", - сказал он.

"Ситуация непростая. Турция преследует свои интересы, но все эти интересы должны коррелироваться с международным правом", - сказал Ф.Клинцевич.

По его словам, против такой операции выступает и руководство Сирии.

Ф.Клинцевич заявил, что турецкая военная операция на территории Африна может "создать серьезный очаг напряжения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, ТУРЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Внешние игроки не должны вмешиваться в начавшиеся прямые переговоры КНДР и Южной Кореи, чтобы не навредить - Косачев Совет Федерации планирует выступить в поддержку сохранения ядерной сделки с Ираном США хотят извлечь военную и политическую выгоду, признав факт применения химоружия террористами в Сирии - глава комитета по обороне Совета Федерации Соглашение с Ираном будет действовать, несмотря на позицию США - Матвиенко В Совете Федерации не разрабатывается законопроект о блокировке иностранных СМИ - сенатор Матвиенко увидела в санкциях США в отношении "Лаборатории Касперского" антироссийскую истерию и происки конкурентов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]