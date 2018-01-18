Одна жертва, много раненых, заблокированные дороги - результат урагана в Бельгии

Бельгия подсчитывает ущерб от пронесшегося по стране минувшей ночью и утром в четверг урагана.
По данным спасательных служб, которые привел телеканал RTBF, в Грез-Дуасо (между Брюсселем и Намюром) от упавшего на автомашину дерева погибла автомобилистка.
В целом по стране насчитывается немалое количество раненых, в том числе один пострадавший из Антверпена находится в тяжелом положении.
Большое число автомобильных дорог и железнодорожные пути в Валлонии (юг) во многих местах оказались блокированными упавшими от мощного ветра ветвями и стволами деревьев.
Спасательные службы в течение дня были перегружены вызовами из-за рухнувших деревьев и поврежденных крыш.
Пострадали жилые и служебные здания. На одной из школ в Брен л Аллё, близ Брюсселя, снесло крышу. Без крыши осталась и начальная школа во фламандской провинции Лимбург.
Порт города Гент не работал в четверг из-за сильных порывов ветра.
В ряде мест Фландрии (север страны) объявляли "оранжевую" степень штормового предупреждения с ветрами скоростью выше 100 км/час. На половине территории Валлонии была "желтая" степень предупреждения из-за ветров 90-100 км/час.
К вечеру четверга стихия в большинстве провинций страны значительно успокоилась.
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