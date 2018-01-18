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Дальнее зарубежье 18.01.2018 21:18

Доверие между США и РФ по ядерным и другим вопросам идет на убыль - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил в четверг на заседании СБ ООН, что в настоящее время наблюдается снижения доверия между США и России в сфере контроля за ядерным оружием.

"Доверие по вопросу ядерного (оружия - ИФ) и по другим вопросам продолжает идти на убыль", - сказал генсек.

"Под угрозой находятся меры, которые были предприняты в годы "холодной войны" и после нее, для сокращения стратегических вооружений ", - отметил А.Гуттериш.

По его словам, в настоящий момент стороны не демонстрируют желания обсуждать новые соглашения по сокращению арсеналов ядерного оружия, которые бы пришли на смену договору СНВ-3, срок действия которого истечет в 2021 году.

СНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, РОССИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]