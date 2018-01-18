Доверие между США и РФ по ядерным и другим вопросам идет на убыль - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил в четверг на заседании СБ ООН, что в настоящее время наблюдается снижения доверия между США и России в сфере контроля за ядерным оружием.

"Доверие по вопросу ядерного (оружия - ИФ) и по другим вопросам продолжает идти на убыль", - сказал генсек.

"Под угрозой находятся меры, которые были предприняты в годы "холодной войны" и после нее, для сокращения стратегических вооружений ", - отметил А.Гуттериш.

По его словам, в настоящий момент стороны не демонстрируют желания обсуждать новые соглашения по сокращению арсеналов ядерного оружия, которые бы пришли на смену договору СНВ-3, срок действия которого истечет в 2021 году.

СНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет.