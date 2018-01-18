Доверие между США и РФ по ядерным и другим вопросам идет на убыль - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил в четверг на заседании СБ ООН, что в настоящее время наблюдается снижения доверия между США и России в сфере контроля за ядерным оружием.
"Доверие по вопросу ядерного (оружия - ИФ) и по другим вопросам продолжает идти на убыль", - сказал генсек.
"Под угрозой находятся меры, которые были предприняты в годы "холодной войны" и после нее, для сокращения стратегических вооружений ", - отметил А.Гуттериш.
По его словам, в настоящий момент стороны не демонстрируют желания обсуждать новые соглашения по сокращению арсеналов ядерного оружия, которые бы пришли на смену договору СНВ-3, срок действия которого истечет в 2021 году.
СНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет.
Посредники по Карабаху выдвинули ряд креативных предложений и мнений – глава МИД Азербайджана
В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Президент Азербайджана подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев в 1918 году
В Азербайджане будет подготовлен новый закон «Об инвестиционной деятельности»
Реконструкция ж/д Баку-Ялама позволит сократить время транзита грузов через территорию Азербайджана до 2,5 часов - РКК
Нацбанк Казахстана выступает за ужесточение условий обращения криптовалют в стране
Одна жертва, много раненых, заблокированные дороги - результат урагана в Бельгии
Президент Азербайджана выделил Национальному совету телевидения и радио 3 млн манатов
В лондонском зоопарке назвали детеныша окапи в честь невесты принца Гарри
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Зимняя акция AZAL: скидки на авиабилеты в Стамбул и Киев
В Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
Переводы между картами банка ВТБ (Азербайджан) теперь возможны без комиссии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»