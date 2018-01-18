Посредники по Карабаху выдвинули ряд креативных предложений и мнений – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает наличие ряда креативных предложений и мнений у сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ выдвинули ряд креативных мнений по урегулированию конфликта. В целом, переговоры в Кракове длились более 6 часов», - сказал Э.Мамедъяров, комментируя итоги встречи в четверг с посредниками по Карабаху и главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

По его словам, которые приводятся МИДом Азербайджана, в течение дня он провел встречу с посредниками по Карабаху, затем встречу с главой МИД Армении и сопредседателями, затем встречу в формате тет-а-тет с армянским коллегой, после которой вновь встретился с сопредседателями.

«С целью обсуждения предложений посредников, они в начале февраля совершат визит в регион. В целом, переговоры прошли позитивно. Общий подход таков: необходимо продолжать интенсивные, субстантивные и логические переговоры с целью добиться прогресса в переговорах, а также обеспечения мира и стабильности в регионе», - добавил глава МИД.

А.Азизов