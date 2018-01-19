Тела 50 погибших в автобусе граждан Узбекистана доставлены в морг Актобе

В Актюбинской области Казахстана из сгоревшего автобуса извлечены и доставлены в морг Актобе (адмцентр региона) тела 50 погибших граждан Узбекистана, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" в областном департаменте по ЧС.

"50 тел погибших в автобусе доставлены в морг в Актобе. Насчет опознания мы пока не знаем, как будет проходить данная процедура", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на "горячую линию" продолжают звонить возможные родственники погибших.

В четверг утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы.