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СНГ 19.01.2018 09:01

Тела 50 погибших в автобусе граждан Узбекистана доставлены в морг Актобе

В Актюбинской области Казахстана из сгоревшего автобуса извлечены и доставлены в морг Актобе (адмцентр региона) тела 50 погибших граждан Узбекистана, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" в областном департаменте по ЧС.

"50 тел погибших в автобусе доставлены в морг в Актобе. Насчет опознания мы пока не знаем, как будет проходить данная процедура", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на "горячую линию" продолжают звонить возможные родственники погибших.

В четверг утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВТОБУС, ПОГИБШИЕ, МОРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]