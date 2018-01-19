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Дальнее зарубежье 19.01.2018 09:03

Палата представителей конгресса США согласилась временно финансировать правительство - СМИ

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства США, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как отмечает АП, это позволит администрации продолжить работу, однако "перспективы прохождения документа через сенат сомнительны".

Законопроектом предусмотрено, что правительство будет работать до 16 февраля. Если бы он не был принят, то все федеральные ведомства должны были бы отпустить сотрудников в отпуск с субботы, поскольку срок действующего закона истекает в ночь с пятницы на субботу.

Это требование не касается тех сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.

Законопроект теперь должен пройти слушания в сенате и в случае одобрения поступить на подпись президенту.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]