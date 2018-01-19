Палата представителей конгресса США согласилась временно финансировать правительство - СМИ

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства США, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Как отмечает АП, это позволит администрации продолжить работу, однако "перспективы прохождения документа через сенат сомнительны".
Законопроектом предусмотрено, что правительство будет работать до 16 февраля. Если бы он не был принят, то все федеральные ведомства должны были бы отпустить сотрудников в отпуск с субботы, поскольку срок действующего закона истекает в ночь с пятницы на субботу.
Это требование не касается тех сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.
Законопроект теперь должен пройти слушания в сенате и в случае одобрения поступить на подпись президенту.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху выдвинули ряд креативных предложений и мнений – глава МИД Азербайджана
В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Добыча нефти в Венесуэле упала в 2017 году максимальными темпами в истории
Азербайджан увеличил за 11 месяцев 2017г импорт минеральных удобрений на 20%
ГТК пресек в 2017г попытки незаконного вывоза из Азербайджана золотых украшений на сумму более 1,2 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Одна жертва, много раненых, заблокированные дороги - результат урагана в Бельгии
Президент Азербайджана выделил Национальному совету телевидения и радио 3 млн манатов
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Зимняя акция AZAL: скидки на авиабилеты в Стамбул и Киев
В Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
Переводы между картами банка ВТБ (Азербайджан) теперь возможны без комиссии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»