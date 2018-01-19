Палата представителей конгресса США согласилась временно финансировать правительство - СМИ

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства США, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как отмечает АП, это позволит администрации продолжить работу, однако "перспективы прохождения документа через сенат сомнительны".

Законопроектом предусмотрено, что правительство будет работать до 16 февраля. Если бы он не был принят, то все федеральные ведомства должны были бы отпустить сотрудников в отпуск с субботы, поскольку срок действующего закона истекает в ночь с пятницы на субботу.

Это требование не касается тех сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.

Законопроект теперь должен пройти слушания в сенате и в случае одобрения поступить на подпись президенту.