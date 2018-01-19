США подтвердили Южной Корее готовность применить военную силу для сдерживания потенциальной агрессии КНДР - госдеп

США в ходе двусторонних консультаций с Южной Кореей заявили о готовности применить весь спектр военных возможностей в случае актов агрессии со стороны КНДР, сообщает госдепартамент.

Очередной раунд Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) США и Южной Кореи прошел 17 января в Вашингтоне.

"США подтвердили свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии КНДР", - отмечается в сообщении госдепа.