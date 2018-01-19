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Дальнее зарубежье 19.01.2018 09:30

США подтвердили Южной Корее готовность применить военную силу для сдерживания потенциальной агрессии КНДР - госдеп

США в ходе двусторонних консультаций с Южной Кореей заявили о готовности применить весь спектр военных возможностей в случае актов агрессии со стороны КНДР, сообщает госдепартамент.

Очередной раунд Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) США и Южной Кореи прошел 17 января в Вашингтоне.

"США подтвердили свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии КНДР", - отмечается в сообщении госдепа.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]