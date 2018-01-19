Глава МИД Казахстана поблагодарил Лаврова за поддержку казахстанского председательства в СБ ООН

Казахстан благодарен России за поддержку его председательства в Совете безопасности ООН, заявил глава МИД этой страны Кайрат Абдрахманов на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.
"Хочу подчеркнуть, что мы благодарны РФ за поддержку, которую мы получали в ходе и нашей предвыборной кампании в Совет безопасности, и во время первого года нашего председательства, и сегодня. Это очень дорогого стоит. На практике реализуем наше стратегическое союзничество и политику нашего добрососедства, взаимного уважения", - сказал казахский министр.
Ранее в четверг в СБ ООН под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прошли дебаты по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения.
В свою очередь, С.Лавров сообщил, что Россия "оценила те темы, которые Казахстан вынес на повестку дня Совета безопасности, и об этом сегодня говорили практически все члены СБ".
"Я знаю, что и в более широких кругах ООН эти инициативы находят широкую поддержку. Мы искренне поздравляем с успешным сегодняшним заседанием под председательством президента Казахстана, и уверен, что завтрашнее мероприятие и под вашим председательством будет не менее успешным", - подчеркнул С.Лавров.
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