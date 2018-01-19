Лавров провел встречу с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своей странице в Facebook.

Подробности встречи не приводятся.

С.Лавров в четверг выступил на заседании Совета безопасности ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения. В пятницу глава МИД России примет участие в дискуссиях Совбеза по Афганистану и Центральной Азии.