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СНГ 19.01.2018 09:14

Лавров провел встречу с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своей странице в Facebook.

Подробности встречи не приводятся.

С.Лавров в четверг выступил на заседании Совета безопасности ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения. В пятницу глава МИД России примет участие в дискуссиях Совбеза по Афганистану и Центральной Азии.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ООН, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]