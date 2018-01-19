В палату представителей конгресса США поступил законопроект с ужесточением условий сделки по иранскому атому - СМИ

Проект закона, озаглавленный "Закон о свободах в Иране и санкциях", был внесен в палату представителей конгрессменом-республиканцем Питером Роскамом, сообщила газета Times of Israel.

Законопроект предусматривает ужесточение условий международного соглашения с Ираном по атому, который президент Дональд Трамп называет "плохим" и выступает за его пересмотр или даже выход из сделки.

Поддержавшая законопроект конгрессмен Лиз Чейни заявила, что он "уточняет, что должно включать в себя любое действующее соглашение".

Она уточнила, что соглашение с Ираном должно предусматривать "как минимум", инспекции повсеместно и в любое время, включая военные объекты; раскрытие военной и гражданской ядерной деятельности в прошлом и в настоящее время; запрет на разработку баллистических ракет.

По ее мнению, законопроект должен гарантировать смягчение санкций в отношении Тегерана только в том случае, если эти требования будут соблюдаться.

Аналогичный законопроект готовится и для рассмотрения в сенате, отмечает газета.

Против пересмотра и изменений соглашения по иранскому атому решительно выступают европейские партнеры США.

МИД Ирана уже заявил, что "не приемлет какие-либо дополнения к соглашению". МАГАТЭ, регулярно осуществляющие проверки выполнения Ираном условий соглашения, подтвердило, что нарушений не выявлено.

Соглашение по иранскому атому было достигнуто в июле 2015 года и подписано Тегераном с "шестеркой" международных посредников - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.