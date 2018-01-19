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Дальнее зарубежье 19.01.2018 10:41

Американские законодатели рекомендуют Трампу восстановить канал связи с КНДР по военной линии

Группа американских законодателей обратись к президенту Дональду Трампу с письмом, в котором рекомендует ему восстановить связи с Северной Кореей по военной линии во избежание случайных конфликтов, сообщило издание The Hill.

"Соединенные Штаты должны сделать все, что в их власти, чтобы избежать недопонимания, которое может привести к эскалации конфликта на еще более серьезном уровне, включая ядерную войну", - говорится в письме, которое подписали более 30 конгрессменов.

В письме подчеркивается: "Принимая во внимание Ваши недавние высказывания о диалоге с Северной Кореей и возможном установлении отношений с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, мы настойчиво требуем уделить первостепенное внимание этой форме связи как первому шагу со стороны правительств двух стран, который поможет избежать конфликта".

Конгрессмены поясняют, что "все это направлено на то, чтобы военные двух стран могли быть в контакте во избежание войны по ошибке".

Они также отметили, что "налаживание, по меньшей мере, связи по военной линии важно в условиях, когда мы вовлечены в военные игры, когда наши летчики летают на бомбардировщиках вблизи их (северокорейских - ИФ) границ, когда существует режим с параноидальными идеями о том, что Америка собирается его атаковать".

Конгрессмен Ро Ханна, который является инициаторов письма, отметил, что не видит причин, "почему нельзя установить связи хотя бы по военной линии, как это было с Советским Союзом".

По его мнению, для снижения напряженности между США и КНДР следовало бы возобновить действие закона, по которому президент не имел права нанесения удара по Северной Корее без одобрения конгресса, а также направить в Северную Корею делегацию конгрессменов для переговоров о мирном урегулировании конфликта.

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Тэги: США, ЗАКОНОДАТЕЛИ, КНДР, СВЯЗЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]