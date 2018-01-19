Землетрясение магнитудой 5,97 зафиксировано на востоке Индонезии

В акватории моря Банда в восточной части Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 21:48 в четверг землетрясения имел координаты 6.98 градуса южной широты и 132.74 градуса восточной долготы и находился в 594 км юго-восточнее города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".