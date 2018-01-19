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СНГ 19.01.2018 09:19

Землетрясение магнитудой 5,97 зафиксировано на востоке Индонезии

В акватории моря Банда в восточной части Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 21:48 в четверг землетрясения имел координаты 6.98 градуса южной широты и 132.74 градуса восточной долготы и находился в 594 км юго-восточнее города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]