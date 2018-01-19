Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 января сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 18 января ЦБА установил 2,0849 манат/1EUR (18 января - 2,0734 манат/1EUR)
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 января установил 0,0301 манат/1RUB (18 января - 0,0299 манат/1RUB).
А.Азизов
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