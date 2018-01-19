Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 21 Янв 10° 22 Янв 10°

ТЭК 19.01.2018 09:32

Нефть дешевеет, Brent упала ниже $69 за баррель

Цены на нефть продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, аналитики объясняют их динамику технической коррекцией после активного роста до максимума за три года.

Негативным фактором являются данные о росте нефтедобычи и запасов бензина в США, пишет MarketWatch.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 уменьшилась на $0,68 (0,98%) - до $68,63 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подешевела на $0,78 (1,2%) - до $63,17 за баррель.

К концу сессии 18 января котировка фьючерса на Brent опустилась на $0,07 (0,1%), до $69,31 за баррель, WTI - на 2 цента (0,03%), до $63,95 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе рухнули на 6,86 млн баррелей. Это больше, чем сокращение запасов, объявленное накануне Американским институтом нефти (5,12 млн баррелей), и больше прогноза экспертов (3,5 млн баррелей).

Между тем резервы бензина в стране повысились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 3,89 млн баррелей.

Добыча нефти на территории США увеличилась на 2,7%, или на 258 тыс. баррелей в сутки, до 9,75 млн б/с. При этом импорт нефти вырос на 292 тыс. б/с на прошлой неделе.

ОПЕК в четверг сообщила о росте добычи нефти странами картеля на 42 тыс. б/с, до 32,42 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


Похожие новости


ОПЕК повысила прогноз роста поставок нефти в 2018г из не-ОПЕК на 160 тыс. б/с из-за США и Канады Нефть растет в ожидании данных о запасах в США, Brent подорожала до $69,55 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась до $69,04 за баррель WTI дорожает, Brent торгуется у $70 за баррель Нефть слабо дорожает в начале недели, Brent чуть ниже $70 за баррель Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $69,25 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]