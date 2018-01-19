Нефть дешевеет, Brent упала ниже $69 за баррель

Цены на нефть продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, аналитики объясняют их динамику технической коррекцией после активного роста до максимума за три года.
Негативным фактором являются данные о росте нефтедобычи и запасов бензина в США, пишет MarketWatch.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 уменьшилась на $0,68 (0,98%) - до $68,63 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подешевела на $0,78 (1,2%) - до $63,17 за баррель.
К концу сессии 18 января котировка фьючерса на Brent опустилась на $0,07 (0,1%), до $69,31 за баррель, WTI - на 2 цента (0,03%), до $63,95 за баррель.
По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе рухнули на 6,86 млн баррелей. Это больше, чем сокращение запасов, объявленное накануне Американским институтом нефти (5,12 млн баррелей), и больше прогноза экспертов (3,5 млн баррелей).
Между тем резервы бензина в стране повысились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 3,89 млн баррелей.
Добыча нефти на территории США увеличилась на 2,7%, или на 258 тыс. баррелей в сутки, до 9,75 млн б/с. При этом импорт нефти вырос на 292 тыс. б/с на прошлой неделе.
ОПЕК в четверг сообщила о росте добычи нефти странами картеля на 42 тыс. б/с, до 32,42 млн б/с.
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