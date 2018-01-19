Производство цемента в Азербайджане в 2017г увеличилось на 24%, асфальта – сократилось в 1,6 раза

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в 2017 году составил 567,8 млн манатов, что на 46,6% больше показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 24,3% - до 2 млн 880,7 тыс. тонн, готовой бетонной смеси - на 96,8% - до 797,5 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 64% - до 144,5 тыс. кубометров.

Кроме этого, производство строительного кирпича увеличилось на 48,4% - до 298,4 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - в 3,1 раза - до 22 тыс.558 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 1,2% - до 95 тыс. 428,7 тонн, строительной извести - на 8,6% - до 29 тыс. 795,4 тонн.

В тоже время, производство строительного гипса в 2017 году сократилось на 42,6% - до 83,4 тыс. тонн, асфальта - на 60,3%, до 142,6 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков