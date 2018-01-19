Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ, перед задержанием нанес себе ранения и выпрыгнул из окна

Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ, перед задержанием нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя главы правительства по безопасности Петр Мордовской.
"Никаких данных о прочих соучастниках возможных пока не подтверждается. Завтра у главы республики будет экстренное совещание", - сказал он.
По его словам, ранее этот микрорайон был закрытый, сейчас открытый, но имеет КПП.
Пожару в школе был присвоен второй ранг сложности. Удалось избежать распространения огня по школе, пострадал класс на третьем этаже.
Пока, по словам П.Мордовского, задержан один подозреваемый, он дает показания.
Как сообщалось, в пятницу около 09:00 произошло нападение на школу N5, расположенную в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ (Бурятия). По данным СКР, нападение совершил один подросток, он задержан и направлен в больницу, поскольку пытался покончить с собой. По предварительной информации, в больницу также доставлены четверо пострадавших, в том числе три ученика седьмого класса.
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