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СНГ 19.01.2018 10:31

Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ, перед задержанием нанес себе ранения и выпрыгнул из окна

Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ, перед задержанием нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя главы правительства по безопасности Петр Мордовской.

"Никаких данных о прочих соучастниках возможных пока не подтверждается. Завтра у главы республики будет экстренное совещание", - сказал он.

По его словам, ранее этот микрорайон был закрытый, сейчас открытый, но имеет КПП.

Пожару в школе был присвоен второй ранг сложности. Удалось избежать распространения огня по школе, пострадал класс на третьем этаже.

Пока, по словам П.Мордовского, задержан один подозреваемый, он дает показания.

Как сообщалось, в пятницу около 09:00 произошло нападение на школу N5, расположенную в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ (Бурятия). По данным СКР, нападение совершил один подросток, он задержан и направлен в больницу, поскольку пытался покончить с собой. По предварительной информации, в больницу также доставлены четверо пострадавших, в том числе три ученика седьмого класса.

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Тэги: РОССИЯ, БУРЯТИЯ, ШКОЛА, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]