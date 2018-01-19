Автомобиль врезался в толпу близ пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, погиб ребенок

Автомобиль врезался в толпу близ пляжа Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро, погибла восьмимесячная девочка, еще минимум 16 человек получили травмы, сообщает в пятницу сайт газеты "Глобу".

Получивших травмы пешеходов госпитализировали.

Автомобиль, ехавший по автотрассе, резко свернул и выехал на широкую набережную Авенида Атлантика, расположенную между пляжем и дорогой. В итоге машина остановилась, застряв в песке.

Согласно заявлению полиции, инцидент не является террористическим актом.

Водитель автомобиля заявил, что не употреблял спиртных напитков перед тем, как сесть за руль. Он рассказал, что потерял контроль над автомобилем вследствие эпилептического приступа. В настоящее время он находится под стражей.