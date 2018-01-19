ГТК пресек в 2017г попытки незаконного вывоза из Азербайджана золотых украшений на сумму более 1,2 млн манатов

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил в 2017 году незаконный вывоз из Азербайджана золотых ювелирных украшений на сумму 1,25 млн манатов, сообщил глава ведомства Айдын Алиев на пресс-конференции в пятницу .

«В 2017 году таможенным органами Азербайджана были предотвращены попытки незаконного вывоза из страны золотых украшений на сумму 1,25 млн манатов», -отметил А.Алиев.

Он также сообщил, что в минувшем году ГТК предотвратил незаконный вывоз из Азербайджана $1,6 млн, свыше 22 млн российских рублей и более 50 тыс. евро.

Н.Аббасова