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Бизнес и законодательство 19.01.2018 11:07

ГТК пресек в 2017г попытки незаконного вывоза из Азербайджана золотых украшений на сумму более 1,2 млн манатов

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил в 2017 году незаконный вывоз из Азербайджана золотых ювелирных украшений на сумму 1,25 млн манатов, сообщил глава ведомства Айдын Алиев на пресс-конференции в пятницу .

«В 2017 году таможенным органами Азербайджана были предотвращены попытки незаконного вывоза из страны золотых украшений на сумму 1,25 млн манатов», -отметил А.Алиев.

Он также сообщил, что в минувшем году ГТК предотвратил незаконный вывоз из Азербайджана $1,6 млн, свыше 22 млн российских рублей и более 50 тыс. евро.

Н.Аббасова

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Тэги: ГТК, ДРАГОЦЕННОСТИ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]