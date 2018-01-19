ЕС сможет заключить соглашение об ассоциации с палестинцами, когда возникнет палестинское государство - источник

Перспектива начала переговоров о соглашении об ассоциации Евросоюза с Палестиной является запланированным шагом и включена в согласованный недавно с палестинской стороной план, заявил журналистам в пятницу в Брюсселе на условиях анонимности высокопоставленный европейской чиновник.

"Это перспектива, цель, то, к чему мы должны готовиться. В понедельник (22 января на заседании Совета ЕС по иностранным делам - ИФ) мы изучим средства, которые позволят нам подкрепить наши обязательства, что касается решения (израильско-палестинского конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств", - сообщил собеседник СМИ.

По его словам, наиболее существенное, что может сделать Евросоюз для достижения такого решения, - это продолжение работы над проектом создания палестинского государства, в который ЕС много инвестировал в последние годы.

"Мы изучим опции, альтернативы, которые имеются у нас для реализации этой задачи, потому что мы считаем, что построение палестинского государства помогает сохранить жизнеспособность решения через сосуществование двух государств", - продолжил функционер ЕС.

Отвечая на уточняющий вопрос о предстоящих на Совете ЕС 22 января дебатах, он объяснил: "Соглашения об ассоциации возможны только с государствами. Европейский союз подписывает соглашения об ассоциации с государствами. Нужно ясно понимать: соглашение об ассоциации после завершения переговоров о нем вступит в силу только тогда, когда будет существовать палестинское государство".

"Переговоры служат для подготовки этого вопроса, но соглашение будет подписано и вступит в силу только тогда, когда будет палестинское государство", - добавил европейский чиновник.

Его попросили объяснить, в чем разница ситуации Палестинской администрации с Косово, которое признают не все государства, но которое заключило соглашение об ассоциации с ЕС.

"В случае Косово было согласие всех государств-членов (ЕС), поэтому соглашение можно было реализовывать, несмотря на то, какова была степень его международного признания. Можно полагать, что дискуссия такого же рода возникнет во время обсуждения соглашения, но я не могу это предвосхищать, потому что еще даже не запрашивался мандат на переговоры. То есть мы находимся на предварительной стадии", - заявил собеседник журналистов.

Он обратил их внимание на то, что не говорил, что соглашение вступит в силу, "когда будет признано" палестинское государство, а говорил о том, что это произойдет, когда "возникнет Палестинское государство". "Остается определить, что это будет означать", - добавил чиновник.

Продолжая отвечать на вопросы по соглашению, он счел нужным уточнить, что речь не идет о том, что на Совете ЕС 22 января будет обсуждаться вопрос о переговорах об ассоциации с палестинцами. Главы МИД ЕС просто обменяются мнениями, "как Европейский союз мог бы содействовать решению через сосуществование двух государств".

Функционер ЕС отметил, что в понедельник министры иностранных дел Евросоюза встретятся с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Ряд различных вариантов будет рассмотрен в его присутствии.