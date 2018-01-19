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Дальнее зарубежье 19.01.2018 17:19

Правоцентристская коалиция опережает соперников перед парламентскими выборами в Италии - опрос

Блок партий правого и правоцентристского толка могут набрать 35,9% на грядущих парламентских выборах в Италии, которые намечены на 4 марта, приводит в пятницу газета "Коррьере делла сера" результаты опроса исследовательской компании "Ипсос".

Таким образом, около трети респондентов поддерживают три сформировавшие коалицию партии - "Лига Севера", "Братья Италии", и "Вперед, Италия!".

Согласно опросу, второе место занимает другая правоцентристская партия "Пять звезд", за которую готовы проголосовать 28,7% избирателей.

В свою очередь, итальянская Демократическая партия, согласно данным опроса, может получить 27,6% голосов, а левоцентристская коалиция "Свободные и равные" - около 6,4%.

28 декабря президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента в преддверии выборов. Очередные парламентские выборы пройдут в Италии 4 марта. Многие наблюдатели отмечают, что исход этих выборов довольно непредсказуем, так как у трех основных политических сил, судя по всему, будет примерно равное число голосов. Сторонники европейской интеграции опасаются возможных хороших результатов на голосовании партии "Пять звезд", руководители которой регулярно критикуют ЕС.

Кроме того, как отмечают европейские СМИ, выборы в Италии могут оказать заметное влияние на политику страны в отношении России.

Так, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони не скрывает симпатии в отношении Москвы. А в партии "Пять звезд" выступают за сокращение роли Италии в НАТО и за немедленную отмену действующих против РФ европейских санкций.

Находящиеся у власти в настоящее время итальянские левые, отмечается в сообщениях, также выступают за активное сотрудничество с Москвой, но в этом отношении, вероятно, настроены менее решительно, нежели их основные соперники на выборах.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]