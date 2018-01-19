Останки погибших в сгоревшем в Казахстане автобусе визуальной идентификации не подлежат - МВД

Тела всех погибших граждан Узбекистана извлечены из сгоревшего автобуса, но не подлежат визуальной идентификации из-за термического воздействия, сообщает министерство внутренних дел Казахстана.
"На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52-х тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается", - говорится в сообщении МВД.
Ранее консул Узбекистана в Казахстане Шухрат Кошабоев сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что для установления личностей погибших при возгорании автобуса потребуется ДНК-экспертиза.
"Сейчас решается вопрос где - в Казахстане или в Узбекистане - будет проводиться ДНК-экспертиза останков тел погибших для их идентификации", - сказал он.
Утром в минувший четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы.
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