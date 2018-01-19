"Аль-Каида" пытается переманить боевиков слабеющей группировки ИГ - газета

Боевики террористической группировки "Аль-Каида" на протяжении нескольких месяцев прикладывают усилия, направленные на вербовку членов сдающей позиции группировки ИГ , пишет в пятницу британская газета "Гардиан" со ссылкой на собственные источники.

"Рекрутинговая кампания началась прошлым летом еще до того, как ИГ потеряло свои последние оплоты, что четко обозначает, насколько большое значение "Аль-Каида" придает привлечению ресурсов и переманиванию бойцов конкурентов", - пишет газета.

По данным "Гардиан", первую попытку завербовать боевиков ИГ "Аль-Каида" предприняла в Алжире в августе прошлого года. Согласно информации местной службы безопасности, старания увенчались успехом - десять боевиков ячейки ИГ в Алжире присягнули на верность "Аль-Каиде".

Во второй раз "Аль-Каида" в сентябре попыталась повторить проделанное, но уже в Сирии.

Также газета сообщает, что высокопоставленным членам "Аль-Каиды" в африканском регионе Сахель удалось установить контакт с боевиком Аднаном Абу Валидом ас-Сахрави, чьи боевики, предположительно, устроили атаку в Нигере в октябре прошлого года, в результате которой погибли четверо военнослужащих из США.

Тогда ИГ не взяло на себя ответственность за нападение, что, по мнению аналитиков, указывает на то, что ИГ не уверена в лояльности Ас-Сахрави. По информации неназванного источника издания, некоторые данные свидетельствуют о том, что он переметнулся на сторону "Аль-Каиды".

Примерно в это же время, по данным издания, связанное с "Аль-Каидой" СМИ сообщило о том, что многие боевики ИГ разочаровались в своих лидерах и потому примкнули к "Аль-Каиде". Кроме того, группа бойцов ИГ в Афганистане в стратегически важной провинции Гур влилась в ряды радикального движения "Талибан", являющегося самостоятельной организацией.

"Гардиан" отмечает, что западные спецслужбы анализируют все сообщения подобного характера, чтобы "установить эволюцию угрозы, заданной ИГ, в ближайшие месяцы и годы".

За последние месяцы ИГ потерпело ряд поражений на Ближнем Востоке, лишилось почти всей ранее занимаемой территории в Сирии и Ираке. В частности, террористы лишись контроля над своей "столицей" - сирийским городом Ракка. Кроме того, иракским военным удалось освободить от террористов город Мосул.