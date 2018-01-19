Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога

Подготовка к проведению в Сочи Сирийского национального конгресса обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию, и в этой связи обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой Национального конгресса в Сочи", - сказал он журналистам.