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Рейтинг одобрения первого года работы Трампа стал минимальным среди последних президентов США - опрос

Деятельность президента США Дональда Трампа в первый год на посту главы государства одобрили 39% американцев, сообщает в пятницу телеканал "Эн-би-си" со ссылкой на совместный опрос с "Уолл стрит джорнэл".

Не одобряют деятельность Д.Трампа 57% респондентов, в том числе 51% заявили о категорическом неодобрении.

Среди мужчин уровень одобрения составил 46%, в то время как среди женщин - 33%. Действия Д.Трампа одобряют 78% республиканцев и 8% демократов.

Эта оценка оказалась самой низкой среди последних президентов США, отмечает канал. Рейтинг одобрения Д.Трампа в опросе оказался ниже, чем у Джорджа Буша-младшего (82% в конце первого года на посту президента), Билла Клинтона (60%) и Барака Обамы (50%).

В декабре рейтинг Трампа в том же опросе составлял 41%.

Опрос был проведен 13-17 января среди 900 человек. Примерно в то же время СМИ сообщили о нелицеприятном комментарии Д.Трампа о странах, из которых в США могут приезжать иммигранты.

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Тэги: США, ТРАМП, ОДОБРЕНИЕ, МИНИМУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]