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Дальнее зарубежье 19.01.2018 19:15

Южная Корея предлагает Шри-Ланке условно бесплатный СПГ-терминал

Южнокорейская SK E&S предложила построить СПГ-терминал на Шри-Ланке бесплатно: такую же модель широко используют мобильные операторы - компания предоставляет оборудование, чтобы впоследствии заработать на более дорогих услугах, то есть в данном случае - на поставках природного газа.

Как пишет Interfax Natural Gas Daily, плавучий терминал хранения и регазификации СПГ (FSRU) и часть наземной инфраструктуры будут бесплатными для Шри-Ланки, если она подпишет 20-летний контракт на закупку не менее 1 млн тонн СПГ в год.

При этом затраты на строительство газопроводной системы на территории Шри-Ланки лягут на ее правительство.

Высокая стоимость оборудования и инфраструктуры для импорта СПГ является одним из главных препятствий для выхода на рынок.

Скорее всего, SK E&S завысит цены на дальнейшие поставки газа, чтобы окупить первоначальные вложения, заявил "Интерфаксу" аналитик СПГ-отрасли на условиях анонимности. "Они так или иначе отобьют деньги. Спрячут допусловия в договоре купли-продажи или используют экспортный кредит. Но кто-то где-то точно внесет стоимость терминала в расчеты", - сказал он.

Власти Шри-Ланки отреагировали на предложение SK E&S, пригласив другие компании направить свои варианты - такие же или более выгодные для островного государства.

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Тэги: КОРЕЯ, ШРИ/ЛАНКА, ГАЗ, ТЕРМИНАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]