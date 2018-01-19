Южная Корея предлагает Шри-Ланке условно бесплатный СПГ-терминал

Южнокорейская SK E&S предложила построить СПГ-терминал на Шри-Ланке бесплатно: такую же модель широко используют мобильные операторы - компания предоставляет оборудование, чтобы впоследствии заработать на более дорогих услугах, то есть в данном случае - на поставках природного газа.
Как пишет Interfax Natural Gas Daily, плавучий терминал хранения и регазификации СПГ (FSRU) и часть наземной инфраструктуры будут бесплатными для Шри-Ланки, если она подпишет 20-летний контракт на закупку не менее 1 млн тонн СПГ в год.
При этом затраты на строительство газопроводной системы на территории Шри-Ланки лягут на ее правительство.
Высокая стоимость оборудования и инфраструктуры для импорта СПГ является одним из главных препятствий для выхода на рынок.
Скорее всего, SK E&S завысит цены на дальнейшие поставки газа, чтобы окупить первоначальные вложения, заявил "Интерфаксу" аналитик СПГ-отрасли на условиях анонимности. "Они так или иначе отобьют деньги. Спрячут допусловия в договоре купли-продажи или используют экспортный кредит. Но кто-то где-то точно внесет стоимость терминала в расчеты", - сказал он.
Власти Шри-Ланки отреагировали на предложение SK E&S, пригласив другие компании направить свои варианты - такие же или более выгодные для островного государства.
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