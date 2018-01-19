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Дальнее зарубежье 19.01.2018 19:28

Российские военные покидают район сирийского Африна, в котором Турция планирует провести военную операцию - СМИ

Военнослужащие РФ начали покидать район города Африн, на севере Сирии, сообщают турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что ВС Турции планируют провести там операцию против курдских военизированных формирований.

Газета "Дейли Сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Нуреттина Джаникли написала ранее, что российская сторона в ходе контактов с Анкарой сообщила о намерении вывести своих военнослужащих из района города Африн.

В четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию не выступать против операции, которую Турция может провести в сирийском Африне. Ранее в этот же день глава турецкого Генштаба Хулуси Акар и директор национальной разведывательной организации республики Хакан Фидан отправились в Россию на переговоры с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерией Герасимовым. Они обсудили ситуацию в Сирии, в частности, реализацию имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения там боевых действий, сообщало Минобороны РФ.

О том, что Анкара планирует провести совместно с бойцами сирийской оппозиции военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии турецкие СМИ сообщили в начале недели. "ВС Турции в ближайшее время начнут операцию по поэтапному освобождению от террористов (от курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами - ИФ) районов Сирии. Операции начнутся с Африна и Манбиджа. Этому не смогут помешать страны, которые заявляют о поддержке Анкары и в то же время наносят Турции удар в спину", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте. В пятницу планы Турции по проведению операции в Африне подтвердил министр обороны страны.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах района, в котором расположен Африн.

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Тэги: СИРИЯ, АФРИН, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]