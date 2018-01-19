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Регион 19.01.2018 17:00

Турецкие военные подвергли массированному артобстрелу позиции курдов в районе сирийского города Африн

Вооруженные силы Турции подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции сирийских курдов в районе города Африн на севере Сирии.

Артиллерийский удары нанесены частями ВС Турции, дислоцированными в районе Хасса и Кырыкхан турецкой провинции Хатай, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

За день турецкая артиллерия нанесла по объектам сирийских курдов из Партии демократического союза (ПДС), которую Анкара считает террористической не менее 10 ударов, которые стали ответом на обстрелы со стороны курдских военизированных формирований.

Как отмечают турецкие СМИ, Анкара - в шаге от операции в сирийском Африне, который контролируется ПДС.

Несмотря на то, что угроза безопасности Турции исходит из всех районов Сирии, захваченных курдами ПДС, освобождение Африна остается приоритетом Анкары.

Со стратегической точки зрения, для Анкары более важен контроль над районом Манбиджа, но пока турецкая сторона не форсирует шаги в этом направлении, предпочитая действовать поэтапно, указывают аналитики.

Они также полагают, что, учитывая уровень отношений Москвы и Анкары, стороны уже согласовали новую операцию с участием вооруженных сил Турции на севере Сирии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]