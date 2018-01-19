Пеле попал в больницу из-за переутомления - СМИ

Бразильский футболист 77-летний Пеле госпитализирован на родине после того, как упал в обморок, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на Ассоциацию футбольных журналистов.
"Утром в четверг Пеле упал в обморок, и его отвезли в больницу. Медики проверили состояние его здоровья и пришли к выводу, что у него серьезное переутомление", - приводят издания выдержки из заявления ассоциации.
При этом в документе подчеркивается, что футболисту была поставлена капельница, и врачи пристально следят за состоянием его здоровья.
По данным СМИ, его госпитализировали в Сан-Паулу.
В связи с проблемами со здоровьем Пеле был вынужден отменить поездку в Лондон, где в воскресенье должен был состояться ужин в его честь в отеле "Савой".
В составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 мячей. Он является рекордсменом по числу выигранных в качестве игрока Чемпионатов мира (1958, 1962, 1970).
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