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Спорт 19.01.2018 17:22

Пеле попал в больницу из-за переутомления - СМИ

Бразильский футболист 77-летний Пеле госпитализирован на родине после того, как упал в обморок, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на Ассоциацию футбольных журналистов.

"Утром в четверг Пеле упал в обморок, и его отвезли в больницу. Медики проверили состояние его здоровья и пришли к выводу, что у него серьезное переутомление", - приводят издания выдержки из заявления ассоциации.

При этом в документе подчеркивается, что футболисту была поставлена капельница, и врачи пристально следят за состоянием его здоровья.

По данным СМИ, его госпитализировали в Сан-Паулу.

В связи с проблемами со здоровьем Пеле был вынужден отменить поездку в Лондон, где в воскресенье должен был состояться ужин в его честь в отеле "Савой".

В составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 мячей. Он является рекордсменом по числу выигранных в качестве игрока Чемпионатов мира (1958, 1962, 1970).

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ФУТБОЛИСТ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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