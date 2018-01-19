Азербайджан получил очередную партию военной техники и вооружения из России

Азербайджан получил очередную партию боевой техники из России, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Очередная партия новой военной техники поступила в пятницу в Азербайджан. Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны отмечает, что поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом в рамках межправительственного соглашения между Азербайджаном и Россией.

«Отметим, что имеющий большие огневые возможности и высокую проходимость в горных условиях данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016-го года. Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде