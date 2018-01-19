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ТЭК 19.01.2018 17:57

Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович 24 января на полях всемирного экономического форума в Давосе проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром энергетики РФ Александром Новаком, свидетельствует публичный график европейского чиновника.

Встреча с И.Алиевым запланирована на 24 января.

Источник, близкий к одной из сторон, сообщил "Интерфаксу", что встреча с А.Новаком организуется по инициативе М.Шефчовича. На встрече будут осуждаться, в первую очередь, газовые вопросы, в том числе, связанные с поставками газа в Украину и газопровод "Северный поток 2".

Предыдущая встреча М.Шефчовича с А.Новаком прошла в июне 2017 года в Астане.

Также 24 января зампред ЕК встретится с главой "ЛУКОЙЛа" Вагитом Алекперовым, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, министром энергетики США Риком Перри.

В начале недели М.Шефчович встретится с вице-премьером Молдовы Юрием Лянкэ 22 января, 23 января - с главой компании ДТЭК Максимом Тимченко. На 26 января назначена встреча с председателем правления Uniper SE Клаусом Шафером.

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Тэги: ДАВОС, ШЕФЧОВИЧ, ПОВЕСТКА-2

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]