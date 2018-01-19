Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1

Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить "Гран-При Азербайджана" Формулы-1.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на "Гран-При Азербайджана" смогут с 15 марта по 15 мая 2018 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.
Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: карту аккредитации или другой документ, полученный у компании "Formula One Management Limited" и Международной Автомобильной Федерации; карту аккредитации, полученной у операционной компании, занимающейся организацией бакинского этапа гонок Формула-1; билет на "Гран-При Азербайджана" или документ, подтверждающий обретение билета.
В Баку 27-29 апреля пройдет «Гран-При» Азербайджана.
Ф.Исазаде
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