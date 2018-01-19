Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов на расширение культурных связей с исламским миром

Управление мусульман Кавказа получит из Госбюджета Азербайджана 4 млн манатов на расширение культурных связей с мусульманскими странами.

Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение о выделении средств.

Согласно распоряжению УМК продолжит проведение мероприятий в 2018 году в рамках «Исламской солидарности».

Ф.Исазаде