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Религия 19.01.2018 18:54

Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов на расширение культурных связей с исламским миром

Управление мусульман Кавказа получит из Госбюджета Азербайджана 4 млн манатов на расширение культурных связей с мусульманскими странами.

Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение о выделении средств.

Согласно распоряжению УМК продолжит проведение мероприятий в 2018 году в рамках «Исламской солидарности».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УМК, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]