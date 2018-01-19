Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 22 Янв 23 Янв 10°

Регион 19.01.2018 20:46

Премьер Грузии исключил возможность участия в президентских выборах

Премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили исключил выдвижение своей кандидатуры от правящей партии "Грузинская мечта" на предстоящих в октябре президентских выборах.

"Что касается выдвижения моей кандидатуры на выборах президента, то СМИ периодически поднимают эту тему. Хочу прямо заявить, что не намерен баллотироваться в президенты. С сегодняшней моей позиции вместе со своей командой мы осуществляем программу, которая определяет позитивную динамику развития нашей страны. В этой ситуации выдвижение моей кандидатуры на пост президента даже неуместно и для меня неинтересно, а постоянное муссирование этой темы наносит урон нашей команде", - сказал Г.Квирикашвили в пятницу журналистам.

На этой неделе в грузинских СМИ появилась информация, что в правящей партии "Грузинская мечта" рассматривается вопрос о выдвижении на пост президента кандидатуры Г.Квирикашвили.

Ранее действующий президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили не исключил участия в качестве кандидата в предстоящих президентских выборах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Вступление в ЕС и НАТО остаются главными задачами внешней политики Грузии - премьер Премьер Грузии считает насилие в отношении женщин тяжелейшей проблемой страны Саакашвили не является темой политического диалога Тбилиси и Киева - премьер Грузии Квирикашвили отложил визит в Армению Грузия ожидает реальных результатов от форума Шелкового пути - премьер Украина заинтересована в стабильной ситуации в Грузии и сохранении проевропейского курса - премьер Гройсман

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]