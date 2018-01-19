Премьер Грузии исключил возможность участия в президентских выборах

Премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили исключил выдвижение своей кандидатуры от правящей партии "Грузинская мечта" на предстоящих в октябре президентских выборах.
"Что касается выдвижения моей кандидатуры на выборах президента, то СМИ периодически поднимают эту тему. Хочу прямо заявить, что не намерен баллотироваться в президенты. С сегодняшней моей позиции вместе со своей командой мы осуществляем программу, которая определяет позитивную динамику развития нашей страны. В этой ситуации выдвижение моей кандидатуры на пост президента даже неуместно и для меня неинтересно, а постоянное муссирование этой темы наносит урон нашей команде", - сказал Г.Квирикашвили в пятницу журналистам.
На этой неделе в грузинских СМИ появилась информация, что в правящей партии "Грузинская мечта" рассматривается вопрос о выдвижении на пост президента кандидатуры Г.Квирикашвили.
Ранее действующий президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили не исключил участия в качестве кандидата в предстоящих президентских выборах.
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