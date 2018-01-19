Необходимы срочные меры по пресечению наркоугрозы в Афганистане - Лавров

Россия выступает за выработку срочных мер по борьбе с наркоугрозой в Афганистане, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ушедшем году наблюдался беспрецедентный рост афганского наркопроизводства, о чем только что говорил мой польский коллега. Необходимы срочные меры по пресечению той угрозы, которая подпитывает международный терроризм, подрывает стабильность государств, здоровье молодого поколения, провоцирует преступность и коррупцию", - отметил министр.