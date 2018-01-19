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СНГ 19.01.2018 20:16

Необходимы срочные меры по пресечению наркоугрозы в Афганистане - Лавров

Россия выступает за выработку срочных мер по борьбе с наркоугрозой в Афганистане, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ушедшем году наблюдался беспрецедентный рост афганского наркопроизводства, о чем только что говорил мой польский коллега. Необходимы срочные меры по пресечению той угрозы, которая подпитывает международный терроризм, подрывает стабильность государств, здоровье молодого поколения, провоцирует преступность и коррупцию", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АФГАНИСТАН, НАРКОУГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]